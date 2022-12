Milli halterci Muhammed Furkan, Kolombiya'da zirve peşinde

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Kolombiya'daki Büyükler Dünya Şampiyonası'nın 2024 Paris Olimpiyatları'na giden yolda kota puanı verdiğini ve burada madalya kazanacağına inandığını belirtti.



Bu sezon Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan, Kolombiya'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Sezona çok güzel bir Avrupa şampiyonluğuyla başladığını belirten Muhammed Furkan, "Sonrasında ilk kez katıldığım Cezayir'deki Akdeniz Oyunları'nda ikincilik elde ettim. Kolombiya'daki Büyükler Dünya Şampiyonası, bütün senenin en önemli yarışı olacak. Dünya Şampiyonası'na ilk kez favori çıkma olasılığım yüksek. Madalya alma konusunda kendime güveniyorum. Ayrıca bu şampiyona olimpiyatlar öncesi ilk kota müsabakası. Bu yüzden de ayrı bir önem arz ediyor." diye konuştu.



Kolombiya'ya bütün ülkelerin maksimum sporcuyla katıldığını aktaran milli halterci, "Ülkeler her sıkletten ki sporcu getirebiliyor ve 73 kiloda 49 sporcu var. Şu anda ilk 5 içerisinde ben de varım. Madalya kazanmayı umuyorum. Çok istekliyim. Gerçekten yoğun bir kamp geçirdik. Sakatlıklar da yaşadık. Umuyoruz ki bunların acısını yarışmada çıkartıp, emeğimizin karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.



Şampiyonada çok güçlü rakiplerle karşılaşacağını dile getiren Furkan, "Tabii ki her zaman en tepeyi istemek, bunun doğrultusunda çalışıp, yarışmak istiyoruz. Şu anda rakiplere göre madalyalar eşit dağılmış görünüyor. Birinci, ikinci ya da üçüncü olabilirim. Her şey o kadar yakın. Altı hakkın birisini düşüren, madalyadan bir adım uzaklaşacak. Tabii hedefimiz şampiyonluk, bayrağımızı göklere çekmek, İstiklal Marşı'mızı Kolombiya'da duyurabilmek." şeklinde konuştu.



"Olimpiyatlar için halterde üç sporcu kota alabilecek"



Gelecek sezon ve 2024 Paris Olimpiyatları'na giden süreç için hedeflerini anlatan milli halterci, şöyle konuştu:



"2020 Tokyo Olimpiyatları benim için hala açık ve kanayan bir yara. Paris 2024'te bu yarayı tamamen kapatmak ve yeni bir sayfa açmak istiyorum. Paris Olimpiyatları'na inanılmaz bir hırsla, Tokyo'da kendi yaptığım ve yapılan hataları göz önünde bulundurarak daha profesyonel bir şekilde hazırlanıyorum. Kota alacağıma inanıyorum. Bu sene olimpiyatlar için halterde üç sporcu kota alabilecek. Bu sefer kamp yerlerimizle, doktorlarımızla, psikiyatırlarımızla, ekip olarak daha iyiyiz. Çok profesyonel hazırlanmak istiyorum çünkü Tokyo'daki olimpiyatlarda gördüm. Kara düzen bir hazırlıkla hiçbir şeyin başarılamayacağı bariz şekilde belli."



Halterin dışında sosyal hayatında neler yaptığına ilişkin de Furkan, "Bu sene ekstra bir faaliyet gerçekleştiremedim. Sakatlık süreci de oldu. Yoğun kamp ve yarışlar şeklinde geçti. En büyük faaliyetim araba kullanmak oluyordu ki o zaten gece gündüz en keyif aldığım durum." açıklamasını yaptı.



Artık halterde geldiği noktayı aşmak, sadece Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan bir sporcu olmanın ötesine geçmek istediğini kaydeden Furkan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünya şampiyonalarında da boy göstermek , madalyalar kazanmak istiyorum. Sadece Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan bir sporcu olmak istemiyorum. Daha büyük yarışmalarda 'Muhammed Furkan, dünya birincisi, dünya ikincisi, dünya üçüncüsü.' dedirtmek istiyorum. Bunun hırsı olduğu için de sosyal hayatıma çok özen gösteremiyorum. Tabii ki tamamen kısmıyorum, hafta sonu çıkıyorum, geziyorum ama 2024'e kadar aklımdaki her şey halter. 2024 Paris Olimpiyatları'na gidip madalya aldıktan sonra, 'Artık başardım. benim için uzunca bir dinlenme zamanı.' diyeceğim. Kesinlikle negatif düşünmüyorum, başaracağıma inanıyorum."





