Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olup altın madalya ve kemer kazanan Burhan Akbudak, televizyondan izleyip hayalini kurduğu "Robert Lewandowski'nin Şampiyonlar Ligi kupasıyla yatma sevinci"ni gerçekleştirme mutluluğunu yaşıyor.



Başkent Belgrad'daki şampiyonada grekoromen stil 82 kiloda tüm rakiplerini eleyip altın madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Burhan Akbudak, başarısını ve hayalini kurduğu başarı sevincini nasıl yaşadığını paylaştı.



HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU



Burhan Akbudak, 8 yaşında güreşe başladığını ve önüne büyük hedefler koyduğunu belirterek, "Hayallerimi gerçekleştiriyorum şu an. Yani bunun mutluluğu kelimelerle tarif edilemez. Ülkeme altın madalya kazandırdım." dedi.



Geçen yıl da gümüş madalya kazandığını ve hedeflerinin bitmediğini aktaran milli güreşçi, "Biz bu ülkeye çok şey borçluyuz. Borcumuzu bu işte aldığımız en iyi sonuçlarla ödemeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Hedeflerinden de bahseden şampiyon Akbudak, 27 yaşında olduğu, bir güreşçinin spor ömrünün yaklaşık 35-36 yaşlarına kadar sürdüğü ve bunun için önünde 8 yıllık süre olduğuna dikkati çekerek, "Bu da 8 yılda yaklaşık 2 olimpiyat demek. Tabii 2 olimpiyat büyük bir zaman 8 yıl için. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için de, önümüzdeki bu 8 yıl içerisinde, en iyi şekilde, formumuzun zirvesini koruyarak ülkemize bir çok madalya kazandırmak istiyorum. Bu anlamda daha önce de büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğüm ve dünya ikinciliğim var ama büyükler kategorisindeki ilk altın madalyam bu. Bu artık işin zirvesi, dünya şampiyonluğu. Bir öteki de olimpiyat şampiyonluğu tabii ki. Hedefler bu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.



"HER GÜN ALTIN KEMERİ HAYAL ETTİM"



Türkiye'de güreş sporuna ilgi duyan çocuklara vereceği mesaj sorulan altın madalyalı güreşçi, ülkesini ve milletini çok sevdiğini aktararak, "Dünya ikincisi olduğumda benimle bu gururu yaşayan insanları gördüm. Çok güzel tebrik mesajları aldım. Sadece bunun için bile güreş yapıp, yani bu hazzı yaşamalarını isterdim küçük kardeşlerimin." şeklinde görüş belirtti.



"Ben dediğim gibi geçen yıl dünya ikincisi oldum ama buruk bir sevinç vardı. O günden sonra aralıksız her gün dünya şampiyonu olmayı o bu altın kemeri aldığımı hayal ettim." ifadelerini de kullanan Akbudak, şöyle devam etti:



"Sokakta yürürken gülüyordum böyle, insanlar garipsiyordu, 'neden kendi kendine gülüyorsun' diye. işte altın kemeri aldığımı hayal ediyordum böyle. Hani, 'kürsüye nasıl çıkarım acaba' falan diye onları hayal ediyordum. Muhteşem bir duygu. Ben küçük kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum; bu duygunun tarifi mümkün değil. İnşallah bunu isteyen kim varsa Allah nasip etsin. Ben kelimelerle tarif edemiyorum şu an gerçekten. Tabii sağlık açısından olsun, güreş gelişimi açısından da olsun, maneviyat olsun, her şekilde insana yardımcı oluyor. Ben o anlamda bütün genç kardeşlerimizin de bu işten faydalanmasını istiyorum ve bu gururu yaşasınlar inşallah."



"LEWANDOWSKI SEVİNCİ GERÇEK OLDU"



"Hayal ederek gülmek ve gerçekte altın kemerle gülmenin farkı ne?" sorusunu da yanıtlayan milli güreşçi, güreş hayatı süresince kurduğu hayali ve nasıl gerçekleştirdiğini, şu sözlerle dile getirdi:



"Yani ilk dünya şampiyonu oldum, akşam odaya geldiğimde sadece bir saat uyudum sabaha kadar. Ve ben sürekli böyle başarılı sporcuların hayatlarını takip ediyorum. Lewandowski'nin, belki bilirsiniz, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunda kupayla yatakta bir fotoğrafı var. Benim hayalim de böyle. Artık onları hayal ediyordum. 'Kemerle birlikte yatmak istiyorum' diye. O şekilde hayalimi de gerçekleştirmiş oldum. Onun mutluluğu da muhteşemdi."





