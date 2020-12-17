Milli cimnastikçiler, başarılarına yeni 'halka'lar eklemek istiyor!

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bir gümüş bir bronz madalya kazanan Mert Efe Kılıçer ile iki bronz madalya alan Bora Tarhan, elde ettikleri başarının ardından yeni hedeflere odaklandı.



Halka ve atlama masası aletinde Avrupa üçüncüsü olan Bora Tarhan ile barfiks aletinde Avrupa ikinciliği, paralel bar aletinde ise Avrupa üçüncülüğü elde eden Mert Efe Kılıçer, şampiyona sonrasında antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.



Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde yer alan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli cimnastikçiler, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.



Bora Tarhan: "Cimnastik çok iyi bir ivmeyle ilerlemeye devam ediyor"



Bora Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesinde salgın nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.



Yaklaşık 4 ay salona gidemediklerini belirten Tarhan, "Yarışmanın düzenlenmesine karar verilmesi üzerine salona gelerek çalışmalara başladık. Psikolojik ve fiziksel olarak çok zordu. Ancak bunun üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Yarışmada güzel dereceler aldık. Daha iyisi olabilirdi ama bu da güzel. Normal şartlarda Azerbaycan'da yapılması planlanan şampiyona pandemi ve bölgedeki şartlar nedeniyle Türkiye'ye alındı. Şampiyonanın Türkiye'de yapılmasının bize çok avantajı oldu. İsterdik ki seyircimiz de olsun ve bizi desteklesin. Ancak pandemi nedeniyle seyircisiz oldu. Yine de kendi ülkemizde olması bize ekstra bir motivasyon kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.



Tarhan, gençler kategorisinde katıldığı son şampiyonada madalya almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu benim gençlerdeki son yarışmamdı. Bundan sonra büyüklere geçeceğim. Daha fazla çalışmam gerekiyor. İlk hedefim büyükler takımında ağabeylerimin yanında yer almak. Ondan sonra da madalyaları bir bir sıralamayı hedefliyorum." dedi.



Cimnastikte son yıllarda başarılı sporcuların yetiştiğini aktaran Tarhan, "2012 yılından bu yana cimnastik çok iyi bir ivmeyle ilerlemeye devam ediyor. Basamakları birer birer değil, artık üçer-beşer çıkıyoruz. Bizden önce ağabeylerimizin aldığı başarılar çok iyiydi. Aldığımız madalyalarda onlardan aldığımız motivasyonun katkısı var." diye konuştu.



Mert Efe Kılıçer: "Hedefim olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak"



Mert Efe Kılıçer de şampiyonaya 2 aylık sürede yoğunlaştıklarını belirterek, "Böyle bir derece bekliyordum. Hem arkadaşımın hem de kendimin başarılı olacağımı biliyordum. Çok iyi ve sıkı çalıştık. Umarım bundan sonraki yarışmalarda daha güzel dereceler yapacağız." dedi.



Kılıçer, salgın nedeniyle uzun süre hiç antrenman yapamadıklarını anlatarak, "Burada yatılı kalıyorum. Kayseri'ye ailemin yanına gidip orada kalmıştım. Şampiyonaya hazırlanmak için izin çıkınca tekrar buraya geldim. O sürede sabah akşam antrenman yaptık. Çok iyi hazırlandık." ifadesini kullandı.



Antrenörlerine ve kendilerini destekleyenlere teşekkür eden Kılıçer, şunları kaydetti:



"Murat Canbaş'tan sonra uzun aranın ardından Bolu'ya madalya kazandırmak çok büyük bir gurur. İlk defa böyle bir madalya kazandım. Artık önemli olan bunu koruyabilmek. Artık daha sıkı çalışıp derecelerimizi koruyacağız. Hedefim; olimpiyatlarda her sporcunun olduğu gibi ülkemi temsil edip bayrağımızı dalgalandırıp madalya kazanmak. Madalya almaya, tarih yazmaya devam edeceğiz."



Milli takım antrenörü Ersin Yılmaz ise yaklaşık 27 yıldır Bolu'ya cimnastikten Avrupa madalyası gelmediğini anımsatarak, "En son 1993'te Murat Canbaş'ın atlama beygirinde bir madalyası vardı. Şimdi gençlerle beraber tek seferde 4 madalya aldık. Bu onlar ve bizim için çok önemli bir başarı. Çok gurur verici. Pandemi sürecinde krizi fırsata çevirdik diyebiliriz çünkü hiç kimse antrenman yapamıyordu. Dünyanın her yerinde aynı durum vardı fakat biz antrenmanımızı evlerde bile yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



