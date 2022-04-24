İtalya Ligi'nde zirve mücadelesi veren Milan, Lazio ile deplasmanda karşılaştı. Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Milan 2-1'lik skorla kazandı.



Lazio, 4. dakikada Ciro Immobile ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Milan ise bu gole 50. dakikada Olivier Giroud ve 90. dakikada Sandro Tonali ile karşılık vererek altın değerinde bir 3 puan kazandı.



Bu sonucun ardından Milan, puanını 74'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Serie A'da Milan'ın 34 maçta 74 puanı bulunuyor, 33 maç oynayan Inter ise 72 puanda. Lazio, bu beraberlikle puanını 57 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Milan, Fiorentina ile sahasında karşılaşacak. Lazio, Spezia deplasmanına gidecek.





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