Mijo Caktas: 'Fatih Terim'i tüm dünya tanıyor'

Hajduk Split'in kaptanı Mijo Caktas, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Caktas, "Galatasaray, muhteşem bir kulüp ve muhteşem bir rakip. Elbette favori Galatasaray ancak biz de İstanbul'a teslim olmak için gitmiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bizim daha önde olduğumuz, avantajlı olduğumuz konuları öne çıkarmaya çalışacağız." diyerek sözlerini sürdüren Caktas, "Galatasaray'da Falcao, Babel ve Arda Turan gibi yıldızlar var. Onları durdurmaya çalışacağız. Ancak, maç seyircisiz olacak ve tek maç olacak Her şey mümkün." yorumunu yaptı.



"GALATASARAY'I, FATİH TERİM'İ DÜNYA BİLİYOR"



Galatasaray hakkındaki görüşü sorulan Caktas, "Anlatmaya gerek var mı? Ne kadar güçlü olduklarını dünya biliyor. Özellikle, Fatih Terim gibi dünyaca ünlü bir teknik direktörleri var. Fatih Terim gibi birinin Hajduk Split için söylediği sözleri dikkatle dinledim ve kulübüme olan sözlerinden ötürü gurur duydum. Ayrıca, bu sözlerinden ötürü Fatih Terim'e olan saygım da çok arttı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



