'Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de 20 golden fazla atar'

Fenerbahçe'nin geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak Michy Batshuayi'nin bonservisini Chelsea'den satın alması en çok konuşulan konulardan birdi.



Michy Batshuayi transferini başarılı bulanların yanı sıra, eleştirenler de oldu. Fenerbahçe'nin Kayserispor maçının ardından Batshuayi ile ilgili dikkat çeken yorumlar geldi.



"BATSHUAYI 20 GOLDEN FAZLA ATAR"



Sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki Batshuayi transferiyle ilgili olarak Sinan Engin'den iddialı bir açıklama geldi. Sinan Engin, Batshuayi'nin Fenerbahçe'de başarılı olacağını söylerken; "Batshuayi sakatlanmazsa ve çoğu maçta oynarsa; 20 golden fazla atar! Herkesle iddiaya girerim." ifadelerini kullandı.



"ÖN TARAF DEĞİŞECEKTİR"



Öte yandan Rıdvan Dilmen ise "Ben geçtiğimiz sezon 'Beşiktaş almıyorsa, Batshuayi'yi Fenerbahçe'ye alırım' demiştim. Ancak ben onu söylediğim gün; ne King vardı kadroda, ne de Pedro. Hocanın üçlü sisteminde öndeki ikili sürekli değişecektir. Kiev maçında Batshuayi oynarsa şaşırmam mesela." dedi.







