Michy Batshuayi: "Daha iyi olacağız"

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Michy Batshuayi: 'Daha iyi olacağız'
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11 Eylül 2021 22:13
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından konuştu.

"Bugün iyiydik, daha iyi olacağız." diyen Belçikalı yıldız, attığı 2. gol için, "Hocamız önde basmamızı istiyor, ben de onu yaptım, şans da yardım etti ama sonucunda hocamızın dediğini yaptık ve gol geldi" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Batshuayi "Daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı.



 

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