Michael Porter Jr, G League de çalışacak!

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın 1 Aralık'ta geçirdiği sırt ameliyatından sonraki rehabilitasyon sürecinde, bire bir çalışmalara geçtiği bildirildi.



Porter Jr. için şu anki planın, yakın gelecekte G League'in Grand Rapids Gold ekibiyle antrenman yapması olduğu belirtildi.



Porter Jr. ve Jamal Murray, Salı günü Denver'ın antrenmanlarının yaklaşık yüzde 15-20'lik bölümünde yer almışlardı ve koç Michael Malone'a göre, çalışmalarının kapsamı "temel oyuncu geliştirme türü şeyler" üzerineydi.



