Metin Tekin: 'Burak yoksa, Beşiktaş yok'

Metin Tekin ve Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında aldığı yenilginin ana nedenlerinden birinin, Burak Yılmaz'ın etkisizliği olduğunu söyledi.



Tekin, "Nasıl geçen haftalarda Burak üzerinden okuduysak, bugün ortada olmayan bir Burak Yılmaz vardı. Beşiktaş için çok fark ediyor. Onu çıkarınca 0-0 oyununu bozamayan bir Beşiktaş var. Beşiktaş öne geçse, oyun planı Kayseri için çok kötü bir duruma gelecekti. Bir oyuncu üzerinden bu kadar dönünce, sorun yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Rıdvan Dilmen de maçın sonunda yaptığı yorumda Burak Yılmaz'ın maçtaki etkisiz görüntüsünün Beşiktaş'ın gol yollarına etki ettiğini belirtti.



Burak Yılmaz, Kayserispor maçında 4 şutta 2 isabet bulurken, kaleci Lung'u geçmeyi başaramadı.



