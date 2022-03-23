Metin Öztürk: "Bu yönetimi ibra etmeyeceğim"

Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkanlığa aday olan isimlerden Metin Öztürk açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Metin Öztürk: 'Bu yönetimi ibra etmeyeceğim'
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23 Mart 2022 14:39
Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkanlığa adaylığını koyan ve 893 oy alarak seçimi üçüncü sırada bitiren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, Galatasaray Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Metin Öztürk, "Cumartesi günü tarihimizin en önemli genel kurulunu yapacağız. Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorumki bu yönetim, saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır! Tarihimizin en kötü yönetimini ne mali ne idari yönden ibra etmeyeceğim!" ifadelerini kullandı.

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