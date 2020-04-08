Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de sağanak bekleniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
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08 Nisan 2020 15:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün hava parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Yozgat ve Kırşehir'in güney kesimleri ile Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı olması öngörülüyor. 

Rüzgarın Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden orta, yer yer saatte 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yarın bölge genelinde aralıklı sağanak ve rüzgar beklenirken, 10 Nisan Cuma günü ise Sivas'ın güneyi, Nevşehir'in doğu kesimleri ile Kayseri çevrelerinde öğle saatlerinden sonra hafif sağanak bekleniyor.

Bölgede havanın 11-12 Nisan tarihlerinde parçalı bulutlu, 13 Nisan günü ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

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