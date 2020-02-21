UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Olympiakos ile Arsenal karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'de Mesut Özil maç kadrosunda yer almazken, Olympiakos forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena maça ilk 11'de başladı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Alexandre Lacazette attı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat'ta Kuzey Londra'da oynanacak.
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Arsenal'de Mesut Özil maç kadrosunda yer almazken, Olympiakos forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena maça ilk 11'de başladı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Alexandre Lacazette attı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat'ta Kuzey Londra'da oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın