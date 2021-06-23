Mesut Özil'den kayınvalidesine 12 milyonluk jest!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin annesi için kesenin ağzını açtı. Mesut Özil, kayınvalidesine İstanbul'dan 12 milyon TL değerinde ev aldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil'den kayınvalidesine 12 milyonluk jest!
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23 Haziran 2021 10:55
Fenerbahçe'nin, İngiliz Arsenal takımından transfer ettiği ünlü futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı.

Hürriyet'in haberine göre, sırf kayınvalidesi 'rahat etsin diye' paradan kaçınmayan Özil, 12 milyon TL'ye Acarkent'ten ev aldı. Çamlıca'da, Elif Dürüst'ün villasını alan Mesut Özil, karısının isteği üzerine kayınvalidesini de kendi yakınına taşıdı.

Özil'in, İngiltere'de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ailesiyle arasının çok iyi olduğu belirtiliyor.


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