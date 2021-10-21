Mesut Özil çılgına döndü, büyük tepki!

Mesut Özil, Antwerp maçında oyundan alınınca sinirlendi ve saha kenarına gelirken su şişelerini tekmeledi.

Haber; Sporx.com
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Mesut Özil çılgına döndü, büyük tepki!
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21 Ekim 2021 21:47
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti. Kadıköy'de oynanan mücadelede 2-2 sona erdi.

Maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 66. dakikada oyundan alınırken tepki gösterdi. Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil'in bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

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"Hiç şüphe yok ki baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız taze bir kan oyuna sokmaktı."

 

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