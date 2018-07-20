Mercedes, Bottas ile yola devam dedi

Formula 1 takımlarındanpilotkontratını bir sezon daha uzattı.Mercedes'ten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Bottas'ın gelecek yıl takımda kalacağı ve yenilenen sözleşmede bir sezonluk opsiyon hakkının da bulunduğu açıklandı.Mercedes'e 2017 sezonunda katılan Bottas, 3 yarıştan zaferle ayrılırken, 5 kez de pole pozisyonunun sahibi oldu. Finlandiyalı sürücü, bu sezon pilotlar klasmanında ise 5'inci sırada bulunuyor.Mercedes, Bottas'ın takım arkadaşı, kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın sözleşmesini iki sezon daha uzattığını dün duyurmuştu.