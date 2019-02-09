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Mensah: "Alper Ulusoy harikaydı, Soldado bizi rahatlattı"

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor'da Bernard Mensah, maç sonrası konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Mensah: 'Alper Ulusoy harikaydı, Soldado bizi rahatlattı'
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09 Şubat 2019 00:06
Fenerbahçe'yi evinde 1-0 mağlup eden Kayserispor'da Bernard Mensah, karşılaşma sonrası beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Mensah, konuşmasının başında "Hak ederek kazandık" derken, "Önemli bir maçtı. Son iki maçını kazanan ve iyi oynamaya başlayan Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Sahamızda en azından 1 puan alacağımızı biliyorduk. Soldado'nun atılması bizi rahatlattı ama hak ederek kazandığımızı düşünüyorum." dedi.

HAKEM ÇOK İYİ YÖNETTİ

Konuşmasının devamında maçın hakemi Alper Ulusoy hakkında da konuşan Bernard Mensah, "Hakem Alper Ulusoy maçı çok iyi yönetti. Kararları yerindeydi. Maçı iyi kontrol etti ve tansiyonun yükselmesine engel oldu. Dediğim gibi hak ederek kazandık." yorumunda bulundu.

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