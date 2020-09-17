Menajerinden Balotelli için açıklama

Menajer Mino Raiola, oyuncusu Mario Balotelli'nin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Menajerinden Balotelli için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2020 12:50
Brescia ile yollarının ayrılması sonrası, Mario Balotelli'nin yeni adresi merak ediliyor.

Menajer Mino Raiola, temsilciliğini yaptığı oyuncusu için açıklamalarda bulundu.

"ONUN İÇİN ÇÖZÜM HEP VAR"

Raiola yaptığı açıklamada; "Mario için her zaman bir çözüm var. O en iyi İtalyan forvetlerden birisi ve her zaman bir çözüm bulabiliriz. Onun için endişelenmiyorum. Mario, Avrupa'da kalmaya devam edecek." dedi.

Balotelli geçtiğimiz sezonu Brescia'da geçirdi ve toplam 19 maçta 5 gol kaydetti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için