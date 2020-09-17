Menajerinden Balotelli için açıklama

Brescia ile yollarının ayrılması sonrası, Mario Balotelli'nin yeni adresi merak ediliyor.



Menajer Mino Raiola, temsilciliğini yaptığı oyuncusu için açıklamalarda bulundu.



"ONUN İÇİN ÇÖZÜM HEP VAR"



Raiola yaptığı açıklamada; "Mario için her zaman bir çözüm var. O en iyi İtalyan forvetlerden birisi ve her zaman bir çözüm bulabiliriz. Onun için endişelenmiyorum. Mario, Avrupa'da kalmaya devam edecek." dedi.



Balotelli geçtiğimiz sezonu Brescia'da geçirdi ve toplam 19 maçta 5 gol kaydetti.



