Memphis Grizzlies, son Yılın Çaylağı ödülü sahibi guardı Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke ve Grayson Allen için 2021-22 sezonu takım opsiyonlarını kullanarak, genç çekirdeğini takımda tuttu.



Murray State'den 2019 Draftı'nda 2'nci sıradan seçilmiş olan Morant, NBA çaylak beşi için oybirliğiyle ve Yılın Çaylağı ödülü için oybirliğine 1 oy uzaklıkta seçilmişti. Geçtiğimiz sezon 67 maça ilk beş başlayan Morant, 17.8 sayı ile takımının en skorer ismi olmuştu.



2018'de dördüncü sıradan Draft edilen Jackson, iki sezonda 113 kez ilk beş başladığı maçlarda 15.5 sayı ortalaması yakalamıştı. 2018-19 sezonunun çaylak beşinde yer almış olan Jackson, ikinci sezonunda sayı ortalamasını 17.4 sayıya yükseltmiş ve maç başına 1.61 blok kaydetmişti. Jackson ayrıca 13 Aralık 2019'da, Milwaukee Bucks'a karşı 43 sayıyla kariyer rekorunu kırmıştı.



Clarke, %61.8 şut isabetiyle çaylaklar arasında en iyi yüzdeyi yakalayarak 12.1 sayı ve 5.9 ribaund ortalama yakalamasının ardından, Morant ile çaylak beşi ilk takımına seçilmişti.



Allen ise Grizzlies ile ilk sezonu olan önceki yıl, %40.4 üçlük isabeti yakalamıştı.



