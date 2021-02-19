Mehmet Topal: "Herkes şapkasını önüne koysun"

Başakşehir'de Mehmet Topal, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Mehmet Topal: 'Herkes şapkasını önüne koysun'
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19 Şubat 2021 21:53
Mehmet Topal
Mehmet Topal
Başakşehir
Başakşehir'in tecrübeli ismi Mehmet Topal, Trabzonspor'a 1-0 yenilerek üst üste 5. yenilgilerini aldıkları maçın sonrasında konuştu.

Bir an önce kazanmaya başlamaları gerektiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Söyleyecek pek bir şey yok. Durumumuz hiç iyi değil. Açıkçası herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor. Bulunduğumuz pozisyon bize yakışmıyor. Sanırım hepimiz hala şampiyonluk rehavetindeyiz. Sahaya çıkan herkes elinden gelen mücadeleyi veriyor. Geçen sene şampiyonluk yarışında bütün oyuncular hemen hemen aynı süreyi almıştı. Sakat oyuncularımız var ama sahaya çıkan hiçbir oyuncu diğerinin gerisinde değildir. Sahaya çıkan herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hedefimiz bulunduğumuz durumdan bir an önce çıkmak." ifadelerini kullandı.



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