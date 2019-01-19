Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ikinci yarıya kazanarak başlamayı arzu ettiklerini ama bunu başaramadıklarını söyledi.
Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor'un birlikte oynama özelliğine karşı önlemler aldıklarını belirterek, "90 dakika boyunca rakibin 2 pozisyonu vardı ve bunların ikisi de gol oldu. Birinci gol çok enteresan. Baskı yok. Sadece yön değiştirirken rakibe kaptırdık ve ikinci devreye 0-0 girmek varken 1-0 geriye düşerek girdik." dedi.
Gol sonrası takımın psikolojik olarak etkilendiğini dile getiren Özdilek, "İkinci yarıya değişen bir yapıyla çıktık ama alakasız şekilde duran toptan gelen atakta gol yedik. Bu zamana kadar yemediğimiz şekilde goller yedik. Akabinde gol bulduk ve oyuna tekrar dahil olduk. Daha sonra direkten dönen top ve pozisyonlardaki beceriksizlikler birçok şeyi etkiledi. Bütün bunlara rağmen, oyuna ortak olma noktasında oyuncularımdan son derece memnunum. Teslim olmadılar." diye konuştu.
Özdilek, maçtan üzgün ayrıldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Mücadeleye devam edeceğiz çünkü bu uzun maratonda dalgalanmalar olacaktır. İçeride bunu yaşamak bizi zora sokacak ama 34. haftaya kadar dalgalanmaların içinde olacağız. Önümüzde Beşiktaş deplasmanı var. Bu psikolojiden bir an önce kurtulup, o maça yoğunlaşacağız. Bu ligde herkes herkesi yeniyor. Biz kaybettiğimiz maçlarda rakibin gerisinde değil, hep önünde oynadık. Bugün de istatistiklere baktığımızda topa sahip olma ve üretmede hep öndeyiz. İstatistik böyle ama futbol bazen gerçeklerle bağdaşmıyor."
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Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor'un birlikte oynama özelliğine karşı önlemler aldıklarını belirterek, "90 dakika boyunca rakibin 2 pozisyonu vardı ve bunların ikisi de gol oldu. Birinci gol çok enteresan. Baskı yok. Sadece yön değiştirirken rakibe kaptırdık ve ikinci devreye 0-0 girmek varken 1-0 geriye düşerek girdik." dedi.
Gol sonrası takımın psikolojik olarak etkilendiğini dile getiren Özdilek, "İkinci yarıya değişen bir yapıyla çıktık ama alakasız şekilde duran toptan gelen atakta gol yedik. Bu zamana kadar yemediğimiz şekilde goller yedik. Akabinde gol bulduk ve oyuna tekrar dahil olduk. Daha sonra direkten dönen top ve pozisyonlardaki beceriksizlikler birçok şeyi etkiledi. Bütün bunlara rağmen, oyuna ortak olma noktasında oyuncularımdan son derece memnunum. Teslim olmadılar." diye konuştu.
Özdilek, maçtan üzgün ayrıldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Mücadeleye devam edeceğiz çünkü bu uzun maratonda dalgalanmalar olacaktır. İçeride bunu yaşamak bizi zora sokacak ama 34. haftaya kadar dalgalanmaların içinde olacağız. Önümüzde Beşiktaş deplasmanı var. Bu psikolojiden bir an önce kurtulup, o maça yoğunlaşacağız. Bu ligde herkes herkesi yeniyor. Biz kaybettiğimiz maçlarda rakibin gerisinde değil, hep önünde oynadık. Bugün de istatistiklere baktığımızda topa sahip olma ve üretmede hep öndeyiz. İstatistik böyle ama futbol bazen gerçeklerle bağdaşmıyor."
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