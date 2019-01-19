Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ikinci yarıya kazanarak başlamayı arzu ettiklerini ama bunu başaramadıklarını söyledi.Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor'un birlikte oynama özelliğine karşı önlemler aldıklarını belirterek,dedi.Gol sonrası takımın psikolojik olarak etkilendiğini dile getiren Özdilek,diye konuştu.Özdilek, maçtan üzgün ayrıldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:"Mücadeleye devam edeceğiz çünkü bu uzun maratonda dalgalanmalar olacaktır. İçeride bunu yaşamak bizi zora sokacak ama 34. haftaya kadar dalgalanmaların içinde olacağız. Önümüzde Beşiktaş deplasmanı var. Bu psikolojiden bir an önce kurtulup, o maça yoğunlaşacağız. Bu ligde herkes herkesi yeniyor. Biz kaybettiğimiz maçlarda rakibin gerisinde değil, hep önünde oynadık. Bugün de istatistiklere baktığımızda topa sahip olma ve üretmede hep öndeyiz. İstatistik böyle ama futbol bazen gerçeklerle bağdaşmıyor."