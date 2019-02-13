TOLGAY DA SAKATLANDI

Fenerbahçe, Zenit karşılaşması öncesi iki kötü haberle sarsıldı. Kayserispor maçında sağ ayak bileğine darbe alan Mehmet Ekici'de kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edildiği açıklandı.Tedavisine başlanan 28 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüşünün 3-4 haftayı bulabileceği belirtildi. Konya ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek olan Mehmet, Ç.Rize maçını da kaçırabilir.Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyada Ekici'nin son durumu ile ilgili bilgi verirken, Şamil Cinaz'ın faul verilmeyen pozisyonunu da paylaştı.İkinci şok ise Tolgay Arslan'da yaşandı. Dün karşılaşma öncesinde ısınmada sakatlanan gurbetçi futbolcu kadrodan çıkartılırken yerine Eljif Elmas forma giydi.