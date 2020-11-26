Mehmet Ekici Almanya'ya dönüyor

Almanya'da 3. Lig seviyesine yükselen Türkgücü München, Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Mehmet Ekici Almanya'ya dönüyor
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26 Kasım 2020 18:35
Ağustos ayında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oluyor.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeniden Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor.

TÜRK KULÜBÜNE GİDECEK

Bu sezon Almanya'da 3. Lig seviyesine yükselen Türkgücü München, 30 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

Bild'in haberine göre; transfer döneminde 22 oyuncuyla imzalayan Türkgücü, eski Bayern Münihli oyuncu için de harekete geçti.

Türkgücü München, bu sezon 3. Lig'de 10 maça çıktı. Kulüp 10 maç sonunda topladığı 17 puanla ligin 8. sırasında yer alıyor.



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