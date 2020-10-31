Megan Rapinoe'dan Messi ve Ronaldo'ya çağrı

ABD Kadın Milli Takım kaptanı Megan Rapinoe, dünyada ırkçılıkla mücadele konusunda iki süperstar Ronaldo ve Messi'nin birlikte çalışarak çok şey yapabileceklerini söyledi.



Rapinoe açıklamasında Messi ve Ronaldo'nun ırkçılıkla mücadele konusunda küresel anlamda çok büyük etki yaratabileceğini söyleyerek, "Onlar bu konuyla ilgilenmeye karar verirlerse çok şeyi başarabilirler. Black Lives Matter tişörtleri giymelerinden bahsetmiyorum, daha derine inebilmekten bahsediyorum" diye konuştu.



PSGli Kylian Mbappe'nin de ırkçılık konusuyla ilgili sahip olabileceği etkiden bahseden Rapinoe, "Bu dünyaya olağanüstü bir yetenekle geldi ve belki kendinden sonra geleceklere nasıl ilham vereceğini görebilir" sözlerini kullandı.



