Medvedev, Indian Wells Tenis Turnuvası'ndan elendi

Daniil Medvedev, Gael Monfils'e 2-1 yenilerek bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Medvedev, Indian Wells Tenis Turnuvası'ndan elendi
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15 Mart 2022 01:21
Daniil Medvedev, Indian Wells Tenis Turnuvası'nda 3. turda elendi.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 3. tur maçında, dünya 1 numarası Rus Medvedev ile klasmanın 28. basamağındaki Fransız Monfils karşılaştı.

Monfils, ilk seti 6-4 kaybetmesine karşın sonraki setleri 6-3 ve 6-1 kazanarak 2 saat 6 dakika sonunda tur atladı.

Aşısız olması nedeniyle turnuvaya katılamayan Novak Djokovic, Medvedev'in çeyrek finalden önce elenmesiyle 21 Mart Pazartesi günü açıklanacak dünya sıralamasında yeniden 1 numaraya yerleşecek.

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