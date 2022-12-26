Medipol Başakşehir'de iç transfer

Medipol Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in 2024 yılında sona erecek sözleşmesi, 2 yıl uzatıldı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri k
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri k
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