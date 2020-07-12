Mecnun Otyakmaz: 'Mert Hakan ve Emre'yi isteyenlere sorun'

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Otyakmaz, "Direkt rakibimizle oynadık. Kazandık, 3. olmaya doğru yürüyoruz. Şekillenmeye başladı, önemli avantajlar elde edildi. Ligin olduğu gibi şekillenme olasılığı yüksek" dedi.



Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın durumu sorulan başkan, "Soruları hep bana sordunuz, hangi takım istiyorsa onlara sormadınız. İstiyorlar mı, alıyorlar mı, imza atmışlar mı... Hep bana soruldu, gönül isterdi ki isteyenlere sorulsaydı" ifadelerini kullandı.



"SINIRIN İNDİRİLMESİNDEN YANAYIM"



Yabancı sınırının düşürülmesine destek verdiğini de kaydeden Sivasspor başkanı, "Görüşmeler yaptık, acele edilmesi faydalı değil. Sözleşmeler var. Kulüpler büyük zarar edebilir, zamanla indirilmesinden yana olduğumu söyleyebilirim" diye konuştu.



