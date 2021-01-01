McGee'nin peşinde, şampiyonluk yarışındaki ekipler var!

The Athletic'ten Shams Charania, Cleveland Cavaliers'ın bugün olan son teslim tarihi sona ermeden önce JaVale McGee için yeni bir yer bulacağını ve birkaç şampiyonluk yarışmacısı ekibin kendisi için yarıştığını iddia etti.



McGee, bu sezon Cleveland'la maç başına 15 dakikanın biraz üzerinde bir sürede 8.0 sayı, 5.2 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları yakalamıştı. NBA Advanced Stats'e göre, rakip oyuncular, McGee'nin sahada bulunduğu anlarda çemberin 2 metre çapında yalnızca %45.5 şut isabetiyle oynuyor.



33 yaşındaki oyuncunun, şu anki anlaşmasının son yılı olan 2020-21 sezonunda 4.2 milyon dolarlık bir maaşı bulunuyor.



