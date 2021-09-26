Mbaye Diagne: "Başımızı dik tutacağız, savaşacağız"

Galatasaraylı Mbaye Diagne, Göztepe karşılaşmasının ardından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mbaye Diagne: 'Başımızı dik tutacağız, savaşacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2021 23:40
Galatasaray'ın forvet oyuncularından Mbaye Diagne, Göztepe karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Mbaye Diagne "İlk yarı bitince soyunma odasına sinirli girdik. Birbirimize baktık ve ne istediğimizi anladık. Kardeşlerim bu zor maçta galibiyeti ve 3 puanlı aldık." ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne ayrıca "Başımızı hep dik tutacağız. Savaş devam ediyor." şeklinde paylaşımda bulundu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.