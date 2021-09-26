Mbaye Diagne: 'Başımızı dik tutacağız, savaşacağız'

Galatasaray'ın forvet oyuncularından Mbaye Diagne, Göztepe karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Mbaye Diagne "İlk yarı bitince soyunma odasına sinirli girdik. Birbirimize baktık ve ne istediğimizi anladık. Kardeşlerim bu zor maçta galibiyeti ve 3 puanlı aldık." ifadelerini kullandı.



Mbaye Diagne ayrıca "Başımızı hep dik tutacağız. Savaş devam ediyor." şeklinde paylaşımda bulundu.



