Mayweather'dan Khabib'e olay mesaj

Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasını kabul eden Floyd Mayweather, yeni açıklamalar yaptı ve dövüşe hazır olduğunu söyledi.
Khabib'in McGregor'u nakavt ettiği sözlerine cevap veren Mayweather, "Ben kendimin patronuyum. Khabib ne düşünüyor bilmiyorum ama ben dövüşe hazırım. Duydum ki Khabib, benim McGregor'u nakavt edemediğimi söylüyormuş. Tamam da Khabib, demek ki benim artıklarımla dövüşüyorsun" ifadelerini kullandı.
İkilinin maçı için henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, 2019'un ilk aylarında büyük karşılaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor.
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Khabib'in McGregor'u nakavt ettiği sözlerine cevap veren Mayweather, "Ben kendimin patronuyum. Khabib ne düşünüyor bilmiyorum ama ben dövüşe hazırım. Duydum ki Khabib, benim McGregor'u nakavt edemediğimi söylüyormuş. Tamam da Khabib, demek ki benim artıklarımla dövüşüyorsun" ifadelerini kullandı.
İkilinin maçı için henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, 2019'un ilk aylarında büyük karşılaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın