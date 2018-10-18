Mayweather'dan Khabib'e olay mesaj

'un meydan okumasını kabul eden, yeni açıklamalar yaptı ve dövüşe hazır olduğunu söyledi.Khabib'in McGregor'u nakavt ettiği sözlerine cevap veren Mayweather, "" ifadelerini kullandı.İkilinin maçı için henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, 2019'un ilk aylarında büyük karşılaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor.