Maxim Tsigalko, 37 yaşında vefat etti!

Bir Championship Manager serisi efsanesi olan Belaruslu forvet Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti.



Belarus'ta 2004 lig şampiyonluğu kazanan ve 2 kez Belarus milli takım forması giyen Tsigalko, kariyeri boyunca Dinamo Minsk, Naftan, Kaysar, Banants ve Savit formaları giydi.



26 yaşındayken futbola veda eden Tsigalko, gerçek kariyerinde oyundaki kadar başarılı olamamıştı.



Tsigalko'nun ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.



