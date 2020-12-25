Maxim Tsigalko, 37 yaşında vefat etti!

Bir CM efsanesi olan Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Google görseller
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Maxim Tsigalko, 37 yaşında vefat etti!
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25 Aralık 2020 12:52
Bir Championship Manager serisi efsanesi olan Belaruslu forvet Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti.

Belarus'ta 2004 lig şampiyonluğu kazanan ve 2 kez Belarus milli takım forması giyen Tsigalko, kariyeri boyunca Dinamo Minsk, Naftan, Kaysar, Banants ve Savit formaları giydi.

26 yaşındayken futbola veda eden Tsigalko, gerçek kariyerinde oyundaki kadar başarılı olamamıştı.

Tsigalko'nun ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.



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