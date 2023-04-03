Mauro Icardi'ye ceza verilecek mi?

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı maça damga vuran isimlerden biri de Mauro Icardi oldu. Arjantinli santrfor bu kez attığı golle değil, 84. dakikada oyundan alınmasına gösterdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çekti.



Kenara alınması üzerine yedek kulübesine gitmek yerine direkt soyunma odasına giden İcardi, maçtan sonra galibiyet kutlamasına da katılmadı ve hızlıca stadı terk etti.



Okan Buruk konu ile ilgili soruya, "Formsuz olduğunu düşünmüyorum. Santrforların tek görevi gol atmak değildir, ön alanda oluşturduğumuz baskıda payı büyüktü" cevabını vererek, Arjantinli oyuncuya desteğini ifade ederken, İcardi de gece 01.00 sularında sosyal medyadan Galatasaray ve galibiyet paylaşımları yaptı.



Pazar sabah yapılan antrenmanda Buruk ile kısa bir görüşme yapan Icardi, gol atamamanın ve skorun getirdiği stres nedeniyle sinirli hareketlerde bulunduğunu dile getirdi.



Adana Demirspor maçındaki davranışları nedeniyle İcardi'ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.



