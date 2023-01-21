Mauro Icardi gollerine devam ediyor

Antalyaspor maçında Galatasaray'ın ilk golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'deki 9. maçında 6. kez ağları havalandırdı.



Arjantinli yıldız futbolcu, ligde daha önce Beşiktaş maçında 2, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.



Bu arada maçta Galatasaray'ın ikinci golü Antalyasporlu Sherel Floranus'un ters vuruşundan gelirken, sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 4 defa bu şansızlığı yaşamasıyla ligde böyle en fazla gol bulan ekip oldu.





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