Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırdı!

Geldiği günden bu yana derbi maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli yıldız yine ağları sarstı.



HAGI'NİN REKORUNU KIRDI!



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını 8 defa sarsarak efsane Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, Beşiktaş'a 2 gol atarak 10. kez fileleri havalandırdı ve Hagi'nin rekorunu kırdı.



Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor maçları haricinde her takıma gol attı. Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı 2'şer defa avladı. Samsun, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalya maçlarında 1'er defa ağları sarstı. Beşiktaş'ta da golünü atan Icardi bu sayıyı 10'a çıkardı ve krallıkta zirveye oturdu.



