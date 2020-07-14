Maurizio Sarri: "Merih Demiral iyi durumda!"

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, milli futbolcumuz Merih Demiral için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Maurizio Sarri: 'Merih Demiral iyi durumda!'
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14 Temmuz 2020 18:05
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında açıklamalarda bulundu.

"FORMUNU KAZANMASI GEREKİYOR"

22 yaşındaki stoperin tedavisini tamamladığını belirten tecrübeli teknik adam, "Merih şu anda iyi durumda, onu zorlanırken ya da kötü bir durumdayken görmedim. Bir süre daha antrenman yapmalı ve ona, formunu kazanması için birkaç gün daha vermeliyiz. Tedavisi tamamlandı ve şimdi onu performans açısından verimli hale getirmemiz gerekiyor." dedi.



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