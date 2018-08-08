Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 61. dakikada Valbuena'yı oyundan alırken, yerine Mehmet Ekici'yi oyuna aldı.Valbuena'nın yedek kulübesinde sinirli harketleri ve suyu yere çarpması görüntülendi. Futbolcunun bu hareketi ya oyundan alınmasına ya da kendisine sinirlendiği şekilde yorumlandı.Valbuena maç öncesi tercüman Deniz'i de yanına alarak arkadaşlarına yönelik bir motivasyon konuşması yapmıştı.