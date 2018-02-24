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Masa tenisinde milliler, Avrupa sahnesine çıkacak

A Milli Erkek ve Kadın Takımları, 2019 Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçlarını 27 Şubat'ta oynayacak- Kadınlar Estonya ile İstanbul'da, erkekler de Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak

Kaynak: AA
Masa tenisinde milliler, Avrupa sahnesine çıkacak
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24 Şubat 2018 14:42
A Milli Erkek ve Kadın Masa Tenisi Takımları, 2019 Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçlarını 27 Şubat Salı günü oynayacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınların Estonya ile İstanbul'da, erkeklerin ise Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacağı bildirildi.

A Milli Kadın Takımı'nın Estonya ile yapacağı müsabaka İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda, saat 19.30'da başlayacak.

Milliler, rakibi karşısında Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Gülpembe Özkaya ve Melek Hu'dan oluşan kadrosuyla mücadele edecek.

Estonya ile en son 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İstanbul'da karşılaşan milliler, rakibini 3-1 mağlup etmişti.

- Erkekler

A Milli Erkek Takımı'nın, Hırvatistan ile yapacağı karşılaşma Varazdin kentindeki Sport Hall Arena'da TSİ 20.00'de oynanacak.

İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Talha Yiğenler ve Ahmet Li'den oluşan milli takım, Hırvatistan ile en son 2009 Akdeniz Oyunları'nda karşılaşmış ve rakibine 3-1 yenilmişti.

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