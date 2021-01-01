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Martin: "Shaq'ı savunmak imkansızdı"

Eski NBA oyuncusu Kenyon Martin, NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ı savunmanın "imkansız" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kenyon Martin, NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ı savunmanın "imkansız" olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Martin, eski NBA yıldızı Gilbert Arenas'ın Shaq hakkında konuştuğu "No Chill" isimli podcast'te yer aldı.

Kenyon'a "Birden beşe kadar her pozisyonu savunabildiğini söylemiştin. Shaq gibi bir adamı savunmak nasıl bir şeydi?" sorusu yöneltildiğinde, Martin'in yanıtı şöyle oldu:

"İmkansızdı. Doğrusu hiçbir zaman, hızlı hücumda topu o getiriyorsa falan, bana 'Ken, Shaq sende' diyen olmamıştır.

Bana mola sırasında 'Ken, 5 numara sensin ve Shaq'ı tutacaksın' demezlerdi. Bunun olduğu nadir adamlardan biriydi.

Jersey zamanında da böyleydi, Denver zamanında da. Bizde Marcus Camby, Nene ve Birdman (Chris Andersen) onu savunurdu, ama ben ikili sıkıştırma getiren adam olurdum. Topu aldığında sahanın neresinde olursam olayım, şuta kalktığında el kaldırmaya giderdim ya da diğerlerine savunmada nerede durmaları gerektiğini söylerdim. Ona karşı böyle oynamak zorundaydım.

Onu savunmak diye bir şey yok. Onu en iyi savunan, yaşlanması oldu. Gerçekten. Boyalı alan dışında şut atmayıp herkesi domine eden tek adamdı.

Tüm bu savunma kurallarını onun yüzünden çıkarmışlardı. Sırtı dönük oynama süresi kuralı Charles Barkley'yle gelmişti ama asıl gelme sebebi oydu. Çünkü seni belli bir noktaya ittiğinde, geçmiş olsun..."

19 yıllık kariyerinin sonunda, Shaq 15 kez All-Star seçilmiş, 14 kez All-NBA kadrolarına alınmış, iki kez sayı kralı olmuş, dört kez NBA şampiyonu olmuş, üç kez Finaller MVP'si ve 1 kez normal sezon MVP'si ödülü kazanmış ve toplamda 28.596 sayı kaydetmişti.


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