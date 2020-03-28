ISPARTA'DA DA YASAKLANDI

Koronavirüs salgınıyla ilgili önlemler kapsamında gün geçtikçe yeni kararlar alınıyor.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bundan sonra market ve pazarlara çocukların girişinin yasaklandığını açıkladı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır". Değerli anne ve babaların sevgili çocuklarımızı korumak için gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında da, market ve pazarlara çocukların alınmayacağı belirtildi.Bu kararın, kısa süre içinde tüm büyükşehirlerde de aynı şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor.