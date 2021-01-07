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Markelle Fultz sezonu kapattı!

Orlando Magic point guardı Markelle Fultz'un sol çapraz bağlarını kopardığı için sezonu kapattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic point guardı Markelle Fultz'un sol çapraz bağlarını kopardığı için sezonu kapattığı bildirildi.

22 yaşındaki Fultz, takımın Cleveland Cavaliers'a karşı oynadığı maçın ilk çeyreğindeki bur turnike pozisyonunda aniden yere düşerek dizini tuttu ve tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı.

Fultz, şutunu etkileyen torasik çıkış sendromundan (TOS) ötürü sahip olduğu omuz sakatlığıyla da beraber, kısa kariyerinde hep sakatlıklarla boğuşmuştu.

Bu sezon yedi maçta Fultz, 14.3 sayı, 3.6 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları ile oynuyordu.

Sakatlık tanısından yaklaşık iki saat sonra genç oyuncu, Twitter'da şunları yazdığı bir paylaşımda bulundu:

"Bu süre zarfındaki tüm dualarınız için teşekkür ederim. Tanrı'nın benim için bir planı olduğunu ve bu sıkıntının beni sonunda daha da güçlendireceğini biliyorum. Bu takımdaki kardeşlerime inanıyorum ve kanıtlayacak çok şeyimiz var. Tüm taraftarlara sesleniyorum, bizi desteklemeye devam edin. İyileşme sürecine tüm yüreğimle asılacağım, bu organizasyonda olabileceğim en iyi takım arkadaşı olacağım ve gösterdiğim çabaya sadık kalacağım."

Fultz'un sakatlığı şu şekilde gerçekleşmişti:


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