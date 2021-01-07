Markelle Fultz sezonu kapattı!

Prayers up for Markelle Fultz. 🙏🙏pic.twitter.com/zoI5lm4i4x



— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 7, 2021

Orlando Magic point guardı Markelle Fultz'un sol çapraz bağlarını kopardığı için sezonu kapattığı bildirildi.22 yaşındaki Fultz, takımın Cleveland Cavaliers'a karşı oynadığı maçın ilk çeyreğindeki bur turnike pozisyonunda aniden yere düşerek dizini tuttu ve tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı.Fultz, şutunu etkileyen torasik çıkış sendromundan (TOS) ötürü sahip olduğu omuz sakatlığıyla da beraber, kısa kariyerinde hep sakatlıklarla boğuşmuştu.Bu sezon yedi maçta Fultz, 14.3 sayı, 3.6 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları ile oynuyordu.Sakatlık tanısından yaklaşık iki saat sonra genç oyuncu, Twitter'da şunları yazdığı bir paylaşımda bulundu:Fultz'un sakatlığı şu şekilde gerçekleşmişti: