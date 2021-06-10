Marius Sumudica: 'Erol Bulut tercihi doğru'

Takımdan ayrıldığı günden bu yana sürekli aklı Gaziantep FK'da olan ve Romanya'nın Cluj takımı ile anlaşma sağlayan Marius Sumudica eski takımına övgü yağdırdı.



Çok iyi bir yönetim yapılanması olduğunu ve Gaziantep'in asıl yerinin Avrupa Kupalarında mücadele etmek olduğunu ifade eden Marius Sumudica, "Birçok güzel anı bıraktım Gaziantep'te. Adil Konukoğlu gibi bir başkan varken geldim ve devamında yine çok önemli saygın isimlerin bulunduğu yönetimle beraber çalıştım. Güzel başarılar elde ettik hep beraber. Ancak futbolda ayrılıklar var. Bizler profesyoneliz. Gaziantep'te çok iyi oyuncular var ve çok iyi bir takım geride bıraktım. Önümüzdeki sezonlarda çok daha işlerin orada olacağına inanıyorum. Gaziantep'in Avrupa kupalarında mücadele etmesi müthiş olacaktır" dedi.



EROL BULUT YORUMU



Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Erol Bulut hakkında da konuşan Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica, "Gaziantep teknik patron konusunda doğru bir seçim yaptı. Erol Bulut çok iyi bir hoca. Takımı iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum. Umarım Gaziantep ve Erol Bulut için en iyisi olur. Gaziantep'i asla unutmayacağım" sözlerini kullandı



Kaynak: Gaziantep Güneş



