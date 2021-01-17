Mario Mandzukic, Milan'a imza atıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "İstiyorum" dediği Mario Mandzukic, Milan ile anlaştı

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Mario Mandzukic, Milan'a imza atıyor
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17 Ocak 2021 13:58
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "İstiyorum" dediği Mario Mandzukic, Milan ile anlaşmaya vardı.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Hırvat yıldız 6 aylık bir anlaşma yaparken sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro kazanacak ve bonuslar alacak.

AC Milan için kendisine gelen birçok teklifi reddeden Mandzukic'in sağlık kontrollerinin ardından 48 saat içerisinde rsmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi

Beşiktaş'ın yarım sezon + 1 sezon opsiyonlu, 1 milyon euro garanti, 500 bin euro bonuslu sözleşme teklifi olduğu iddia edilmişti.

Rizespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Evet, Mandzukic ile ilgileniyoruz, şartlar bize uygun olursa olabilir bu transfer." sözlerini kullanmıştı



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