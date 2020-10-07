Mario Götze'nin yeni takımı PSV oldu

Transfer döneminin sözleşmesiz isimlerinden Mario Götze, Hollanda devi PSV'ye resmen transfer oldu.



Borussia Dortmund'la sözleşmesi bittikten sonra kontratını yenilemeyen Götze, PSV'ye Hollanda'da transferin son gününde imza attı.



İmzanın ardından açıklamada bulunan Götze, "Transfer döneminde bir çok takımdan teklif aldığım doğru. Ben duygusal bir insanım, herhangi bir takımı seçmekte özgürdüm. Herhangi bir takıma gidebilirdim ama Hollanda Ligi'ndeki yarışa katılmak istedim. Tamamen farklı bir yarış istedim" sözlerini kullandı.



Yapılan açıklamada 28 yaşındaki Alman yıldızın sözleşmesinin 2 yıllık olduğu ifade edildi.



Mario Götze, en büyük başarısını 2014 yılında Almanya milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanarak yakaladı. Orta saha oyuncusu, 21 resmi maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



