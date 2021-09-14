Marek Hamsik yorulmuyor, meydan okuyor

'Grande' videosuyla Trabzonspor 'un transferini açıkladığı Marek Hamsik, lakabının hakkının veriyor, adeta yıllara meydan okuyor... 34 yaşında olmasına rağmen Bordo-Mavili takımda bu sezon maç kaçırmayan yıldız futbolcu, milli arada da 3 yorucu karşılaşma oynadı. Slovakya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Slovenya ve Güney Kıbrıs maçlarında 90 dakika sahada kalan Hamsik, Hırvatistan mücadelesinde 63 dakika görev yaptı.



4 kişi arasından asist



Son 38 günlük periyotta toplam 11 resmi maçta forma giyen Hamsik, Galatasaray derbisinde harikalar yarattı. Cornelius'un attığı gol öncesi Bakasetas'a çok güzel bir pas veren dünyaca ünlü yıldız, Nwakaeme'nin golünde ise 4 Galatasaraylı oyuncu arasından muazzam bir asist yaptı. Hamsik, sahanın en yaşlı isimlerinden biri olmasına karşın 12,529 kilometreyle Trabzonspor'un en çok koşan oyuncusuydu.



Avcı'nın yeni lideri



Yüzde 91 pas isabetiyle sahanın en iyisi olan Hamsik, 6 kilit pas ve 7 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle fark yarattı. Girdiği ikili mücadelelerin yüzde 62'sini kazanan yıldız orta saha, bu sezon Trabzonspor'un tartışmasız en başarılı transferi oldu. Abdullah Avcı'nın orta sahada liderlik görevini verdiği Hamsik, 4 lig maçında 1 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi.



