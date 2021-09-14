Marek Hamsik yorulmuyor, meydan okuyor

Son 38 gündeki 11. resmi maçına Galatasaray derbisinde çıktı. Slovak yıldız Hamsik, yüzde 91 pas isabeti, 7 sahipsiz kop kazanma ve 6 kilit pas istatistikleriyle fark yarattı.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Marek Hamsik yorulmuyor, meydan okuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2021 12:18
'Grande' videosuyla Trabzonspor 'un transferini açıkladığı Marek Hamsik, lakabının hakkının veriyor, adeta yıllara meydan okuyor... 34 yaşında olmasına rağmen Bordo-Mavili takımda bu sezon maç kaçırmayan yıldız futbolcu, milli arada da 3 yorucu karşılaşma oynadı. Slovakya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Slovenya ve Güney Kıbrıs maçlarında 90 dakika sahada kalan Hamsik, Hırvatistan mücadelesinde 63 dakika görev yaptı.

4 kişi arasından asist

Son 38 günlük periyotta toplam 11 resmi maçta forma giyen Hamsik, Galatasaray derbisinde harikalar yarattı. Cornelius'un attığı gol öncesi Bakasetas'a çok güzel bir pas veren dünyaca ünlü yıldız, Nwakaeme'nin golünde ise 4 Galatasaraylı oyuncu arasından muazzam bir asist yaptı. Hamsik, sahanın en yaşlı isimlerinden biri olmasına karşın 12,529 kilometreyle Trabzonspor'un en çok koşan oyuncusuydu.

Avcı'nın yeni lideri

Yüzde 91 pas isabetiyle sahanın en iyisi olan Hamsik, 6 kilit pas ve 7 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle fark yarattı. Girdiği ikili mücadelelerin yüzde 62'sini kazanan yıldız orta saha, bu sezon Trabzonspor'un tartışmasız en başarılı transferi oldu. Abdullah Avcı'nın orta sahada liderlik görevini verdiği Hamsik, 4 lig maçında 1 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.