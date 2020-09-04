Marco Rossi: 'Türkiye, kağıt üstünde favoriydi!'

A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelen Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Milli takımımızın kağıt üzerinde favori olduğunu dile getiren Rossi, "İlk yarıya çok iyi başlamamız fark yarattı. Kağıt üstüne bakınca bizi rahatça yenmeleri gerekiyordu. Oyuncuların kağıt üstündeki değerlere bakınca... Bence bizi hafife aldılar. Bizi rahatça yenebilecekleri gözüküyordu kağıt üstünde, oyuncuların değerlerine bakınca. Belki de bu yüzden bizi hafife aldılar. 2. yarıda topla oynamalarına izin verdik. Onlar da pozisyon buldu, biz de pozisyonlar bulduk. Dominik'in duran toplarda ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz. İyi değerlendirdi ve harika golü de galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.



