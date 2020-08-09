Marcelo'nun aklı Beşiktaş'ta

Siyah-Beyazlı formayla 2016-17 sezonunda sergilediği başarılı performansın ardından 7 milyon Euro karşılığında Fransa Lig 1 ekibinin yolunu tutan Marcelo Guedes, Kara Kartal'ın transfer gündeminde yer alıyor.Victor Ruiz'in ayrılığı ve Domagoj Vida'nın da yüksek maaşı sebebiyle satış listesine konmasının ardından stoper hattını takviye etmek için Brezilyalı ismi gündemine alan yönetim, futbolcunun kulübü Lyon'u ikna etmeye çalışıyor. Kara Kartal'ın son olarak Domagoj Vida'yı Marcelo transferinde kullanmayı planladığı bildirildi.Beşiktaş'a olan sevgisini gizlemeyen Marcelo da her fırsatta yaptığı açıklamayla Kara Kartal'a geri dönmek istediğini belirtiyor... Önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur rövanş maçında Lyon'un Juventus'a 2-1 kaybetmesine rağmen kupada çeyrek final biletini aldığı maçta 90 dakika başarıyla görev yapan 33 yaşındaki savunmacı, Beşiktaş'ın kulübünü ikna etmesini bekliyor. Ek olarak tecrübeli ismin ailesinin de İstanbul'a dönmek istediğini biliniyor.