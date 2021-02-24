Marcao ve Luyindama'nın menajerleriyle görüşmelere başladı!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Muslera ile nikah tazelemeye hazırlanan Galatasaray'da yeni bir operasyonun startı verildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Marcao ve Luyindama'nın menajerleriyle görüşmelere başladı!
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24 Şubat 2021 08:29
Christian Luyindama
Christian Luyindama
Galatasaray
Galatasaray, sözleşmeleri önümüzdeki yaz bitecek olan Marcao ve Luyindama'nın menajeriyle de masaya oturdu.

Avrupa'dan önemli talipleri olan iki futbolcu konusunda pazarlıkta elinin zayıflamasını istemeyen yönetim kısa süre içinde sözleşmeleri uzatmak istiyor.

Marcao ve Luyindama'nın maaşlarına önemli bir zam da yapılacak. Alınan bilgilere göre 850 bin Euro garanti ücret alan Marcao'ya 1.5 milyon Euro teklif edilecek. 1 milyon 50 bin Euro maaşı olan Luyindama'nın da 1.5 milyon Euro'dan yeni sözleşme imzalaması hedefleniyor.

Fatih Terim'in savunmadaki çok önemli kozu olan iki futbolcuya da 2025'e kadar sözleşme uzatma teklifi yapılacağı belirlendi. 



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