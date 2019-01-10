Marcao için korkutan ihtimal! Son bir kez...

MARCAO'YU TANIYALIM

Galatasaray'ın Chaves'ten transfer ettiği Brezilyalı sol bek Marcao için korkutan ihtimal ortaya çıktı.Galatasaray'ın 3.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Marcao'nun hafta sonu Chaves'in Tondela ile oynayacağı maçta sahaya çıkacağı ve ardından 14 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a gelerek Galatasaray kampına katılacağı kaydedildi. 16 maçta topladığı 9 puanla son sırada yer alan Chaves'in, bu maça önem atfettiği ve kalan 1 haftalık süreçte Marcao'nun yerine yeni bir stoper arayacağı için bu maçta Marcao'yu oynatacağı ifade edildi.Galatasaraylı taraftarlar, bu gelişme üzerine özellikle sosyal medyada endişelerini belirttiler.BREZİLYA'DA DOĞDU: Tam adı Marcos do Nascimento Teixeira olan Marcao, 1996 yılında Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi.KİRALIK VERİLDİ: Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekiplerinden Guaratingueta'da başlayan 22 yaşındaki savunmacı, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı.PORTEKİZ'E GİTTİ: 2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüpte forma giydi.ŞANS BULDU: 2017-18 sezonunu Rio Ave'de geçiren Marcao, 20 lig, 3 Portekiz Kupası maçına çıktı ve sezonu 23 maçla tamamladı. Aynı sezon Rio Ave, ligi 5. sırada tamamlamayı başardı.MAÇ KAÇIRMADI: 2018 yazında Paranaense'den ayrılan Marcao, bir kez daha Portekiz'in yolunu tuttu ve Chaves'e transfer oldu. Genç oyuncu ligin ilk yarısında hiçbir maçı kaçırmadı ve 16 karşılaşmada görev yapıp 2 gol kaydetti.