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Marcao: "Galatasaray dünya çapında bir kulüp..."

Galatasaray'ın Brezilyalı yeni transferi Marcao, Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Marcao: 'Galatasaray dünya çapında bir kulüp...'
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19 Ocak 2019 21:46
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Marcao, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum, dünya çapında tanınan bir takımda forma giyiyorum" dedi.

İlk maçını değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geliyorsanız yeteneklerinizi hemen ön plana çıkarmak zorundasınız. Ben de bunu yaptım. Ailem ve takım arkadaşlarım bana destek oldu, onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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