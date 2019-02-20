Marcao: 'Eminim ki bu turu geçeceğiz'

'ın devre arasında kadrosuna kattığı, Benfica ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.Turu geçeceklerine inandıklarını söyleyen Marcao, "Çok güçlü bir takımla oynuyoruz. Benfica'da değişiklikler olacaktır ama onların oyun stili değişmiyor. Onların oyun tarzı hep aynı. Deneyimli oyuncularla maç çok başka oluyor. Galatasaray olarak biz bu maça hazırız ve eminim ki bu turu geçeceğiz." diye konuştu.Benfica'nın hücumdaki etkinliği ile ilgili görüşleri sorulan Brezilyalı oyuncu, "Onlarım hücumları çok hızlı. Çok yakın olmalı ve pas yapmalarına izin vermemeliyiz. Nerede duracağımızı iyi bilmeliyiz. Birbirimize çok yakın oynamalıyız." dedi.Benfica'yı oynatmamaları gerektiğini vurgulayan Marcao, "Onların stili hep aynı. Bizim güçlü olarak oynamalarına izin vermememiz gerekiyor. Böylece turu geçmek için çok daha fazla şansımız olacaktır" ifadelerini kullandı.