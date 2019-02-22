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Marcao: "Benfica'dan daha iyiydik ama..."

Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Benfica ile deplasmanda oynadıkları ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikileri maç sonrası konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Marcao: 'Benfica'dan daha iyiydik ama...'
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22 Şubat 2019 01:40
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Marcao karşılaşma sonrası "Rakibi iyi kontrol eden bir Galatasaray vardı. Rakibi iyi durdurduk, iyi kontrol ettik. Top bizdeyken de iyi işler yaptık. Pas oranlarına bakarsak da, bizim pas oranımız daha iyi. Pozisyonlara da girdik ama istediğimizi alamadık" dedi.

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı defans ismi "Belki son vuruşlarda daha iyi olabilirdik ama şu anda Avrupa'nın dışında kaldık maalesef." diyerek sözlerini noktaladı.

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