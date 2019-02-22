Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Marcao karşılaşma sonrası "Rakibi iyi kontrol eden bir Galatasaray vardı. Rakibi iyi durdurduk, iyi kontrol ettik. Top bizdeyken de iyi işler yaptık. Pas oranlarına bakarsak da, bizim pas oranımız daha iyi. Pozisyonlara da girdik ama istediğimizi alamadık" dedi.Sarı-kırmızılıların Brezilyalı defans ismi "Belki son vuruşlarda daha iyi olabilirdik ama şu anda Avrupa'nın dışında kaldık maalesef." diyerek sözlerini noktaladı.